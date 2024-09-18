バレーボールの元女子日本代表の栗原恵さんが１８日、自身のＳＮＳで結婚＆妊娠を発表した。お相手は写真家でモデルの大越光貴さん。栗原さんのインスタグラム投稿にタグ付けされた、大越さんのアカウントでも結婚を報告。「この度、、、背の高い世界一素敵な女性と、新たな命も迎えて、家族になります。可愛い可愛いニャンズも含めて６人家族です。力強く支えて行けるよう、みんなに成長させてもらいます。今後とも、どうぞどう