お笑いトリオ「ハナコ」が１８日、都内で映画「マッドマックス：フュリオサ」（ジョージ・ミラー監督）のブルーレイ、ＤＶＤリリースイベントに出席した。人気カーアクションシリーズの最新作で、最強の女戦士・フュリオサの成長を描いた物語。バイク好きの岡部大はオーダーメイドのライダースジャケットで登場し、愛車のハーレーダビッドソンについて「車体に１５０万円、カスタムに５０万円の計２００万円。キングオブコント