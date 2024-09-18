今年5月、神奈川県茅ヶ崎市の小学校で、2年生の女子児童が6年生の男子児童に体を触られる被害にあったことがわかりました。その後、学校側が両者を接触させない対応をとったにもかかわらず、10日後の学校行事で鉢合わせとなり、女の子はPTSD＝心的外傷後ストレス障害と診断されたということです。茅ヶ崎市教育委員会によりますと今年5月、市内の市立小学校で中休みの時間に図書室にいた2年生の女子児童が、6年生の男子児童3人のう