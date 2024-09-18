Bリーグの千葉Jに新加入した日本代表の渡辺雄太（29）が18日までに自身のインスタグラムを更新。“新天地”千葉Jでの実戦デビューとなったプレシーズンマッチを振り返った。NBAで日本人最長の6季プレーして今季から11年ぶりに日本でのプレーを選択した渡辺雄。“新天地”に選択した千葉Jデビューとなった15日のSR渋谷とのプレシーズンマッチ。得意の3Pシュートは決められなかったが、前半だけの出場で約16分プレーし、7得点を