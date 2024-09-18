大分県宇佐市で作られたワインが、国内最大級の審査会で最も優れた賞を受賞しました。 グランドゴールド賞を受賞「安心院ワインシャルドネリザーブ2023」 こちらが、2024年の日本ワインコンクールで最上位となるグランドゴールド賞を受賞した「安心院ワインシャルドネリザーブ2023」です。 18日は、ワインを製造した安心院葡萄酒工房の関係者が県庁を訪れ、佐藤知事に受賞を報告