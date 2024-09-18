厳しい暑さが続いています。 18日、大分県は日田や大分などで最高気温35℃以上の猛暑日となりました。 大分県日田市（18日） 暑さの影響でこの時期に見ごろを迎えるある花にも異変が起きていました。 真夏のような厳しい暑さとなった県内。 最高気温は日田で37.1℃、玖珠で36℃、大分で35.2℃と3つの観測地点で35℃以上の猛暑日に。また、11地点で30℃を超えました。 ◆日田に訪れた人たち 「異常な暑さです