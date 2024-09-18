高校生が地域課題の解決策を考える特別授業が大分県別府市で行われました。 この取り組みは10月開催される自転車の国際ロードレース「マイナビ ツール・ド・九州2024」をきっかけに地域の活性化を考えてもらおうとマイナビが行っているものです。 18日は別府翔青高校商業科の3年生15人が「住み続けたくなる街にするために自分たちに何が出来るか」をテーマに話し合いました。 別府市で行われ