群馬県警館林署は18日、多々良沼公園内の高根運動場（館林市高根町）で、送電用の銅線ケーブル約100メートル（時価約40万円相当）が盗まれたと発表した。同公園では9日にも銅線ケーブルが切断され盗まれているのが判明。公衆トイレの照明が点灯せず、水も流れないため使用を中止している。伊勢崎市内の公園でも銅線ケーブルの窃盗でトイレが使用できない状態になり、仮設トイレを設置している。なぜ「側溝のふた」盗まれる?埼