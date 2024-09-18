MCの藤本美貴＆横澤夏子、そしてゲストママたちが“ママの本音”を語り合うバラエティ『夫が寝たあとに』。9月14日（土）に放送された同番組に、霜降り明星・せいやがゲストとして登場した。【映像】霜降りせいや、子どものオムツ替えに大苦戦！格闘の末に痛恨ミス「使用済みを放置…」2023年に結婚し、12月に第1子となる男の子が誕生した新米パパ・せいや。はじめての子育てに奮闘するなか、育児に苦戦する瞬間についてトークを繰