松本若菜が9月18日に自身の公式Instagramを更新し、最終回を迎えた主演ドラマ『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）への思いを綴った。 参考：『逃げ恥』から『わたナギ』を経て『西園寺さん』へTBS火曜ドラマが更新する“家族”の形 西園寺さん（松本若菜）、楠見（松村北斗）、ルカ（倉田瑛茉）が色違いのボーダーTシャツ姿で並んだ“リンクコーデ”ショットを公開した松本は、「あの世界観の中で私