CATLの曾毓群･董事長は、電池業界が競争を一時棚上げして安全対策を優先すべきだと訴える（写真は同社ウェブサイトより）韓国で発生したEV（電気自動車）の火災事故をきっかけに、中国の大手電池メーカーから車載電池の安全対策強化を訴える声が上がっている。問題の事故は8月1日、韓国・仁川（インチョン）市のマンションの地下駐車場で起きた。そこに駐車されていたドイツのメルセデス・ベンツ製のEVが自然発火し、周囲のクルマ