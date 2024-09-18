大阪12月限 日経225先物36180+170（+0.47％） TOPIX先物2544.0+9.5（+0.37％） 日経225先物（12月限）は前日比170円高の3万6180円で取引を終了。寄り付きは3万6440円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万6410円）にサヤ寄せする形から、買い先行で始まった。直後に付けた3万6450円を高値に、戻り待ち狙いのショートが優勢となり、前場中盤にかけて3万6180円まで上げ幅を縮めた。売り一巡後は3万6200円ʍ