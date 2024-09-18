インテルを率いるシモーネ・インザーギ監督がマンチェスター・シティ戦に向けた意気込みを語った。17日、欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。約1年前に“ビッグイヤー”をかけて激闘を繰り広げた両チームが、今シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）初戦で相見えることとなった。現地時間18日に控えるCLリーグフェーズ第1節で、マンチェスター・シティとインテルが『エティハド・スタジ