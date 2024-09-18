18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比10円高の3万6190円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万6380.17円に対しては190.17円安。出来高は1425枚となっている。 TOPIX先物期近は2546.5ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.87ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物