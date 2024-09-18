■高地がSixTONESデビューにまつわる「今だから語れる当時の悩みや葛藤を大告白」 【動画】高地優吾のサウナシーン＆銭湯に浸かるシーンが収められた『サウナの神さま』予告 TOKYO MXにて隔週土曜日に放送されている『サバンナ高橋の、サウナの神さま』の予告動画が公開。9月21日の放送回にSixTONESの高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）がゲスト出演することが明かされた。 『サバンナ高橋の、サウナ