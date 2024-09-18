Image:Yamazaki こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2024年9月18日は、キッチンシンクや洗面台の扉に引っ掛かけるだけで設置できる｢タオルハンガー プレート｣やモデムやルーター、HDDなど複数の周辺機器とコード類をすっきり収納できる、蓋付きの「ルーター収納ケース」など、Yamazaki（