兵庫県の斎藤元彦知事（46）がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、県が設置する第三者調査委員会の初会合が18日、神戸市内であった。県議会の調査特別委員会（百条委）とは別に、パワハラや贈答品の受け取りなど七つの疑惑と、公益通報としての県の対応の妥当性について調査する。2025年3月末までに報告書を取りまとめる方針。「誰に聞いたんや、名前言え」兵庫副知事、強権的聴取の一部始終委員は県弁