女優の飯沼愛が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『南くんが恋人!?』が、TVer・ABEMA・テレ朝動画で全話無料配信されることが決定した。『南くんが恋人!?』より＝テレビ朝日提供○■“男女逆転”で描かれる『南くんが恋人!?』1987年に刊行された内田春菊氏の人気漫画『南くんの恋人』。テレビ朝日では、1994年に高橋由美子＆武田真治、2004年には深田恭子＆二宮和也と二度にわたって連続ドラマ化してきたが、今回は、1994年版でも脚