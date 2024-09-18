自民党総裁選に立候補した林芳正官房長官（63）の陣営は18日、高市早苗経済安全保障担当相（63）が配布した政策リーフレットの影響で、林陣営の党員が投票先を誤解するなど混乱が生じているとして、党選挙管理委員会（逢沢一郎委員長）に文書で報告し、対応を求めた。一方、高市氏側も反発を強めており、「カネのかからない選挙」を目指した総裁選は「泥仕合」の様相を呈している。＜写真＞送付された高市氏の「国政レポート」