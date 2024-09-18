NEDO＝「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と「日本グリーン電力開発」などが、食用には適さないココナッツからオイルを絞り、そこから100%バイオマス由来のSAF＝「持続可能な航空燃料」を製造することに成功したと発表しました。SAFは“次世代航空燃料”として期待されていますが、2022年の時点で、世界のジェット燃料供給量のわずか0.1%ほどで、今後の量産と普及が急がれています。研究チームが使用したのは