中東レバノンを拠点とするヒズボラのメンバーが所持していた通信機器が一斉に爆発し、在レバノンのイラン大使もけがをしたことを受け、イランの外務省は「大量虐殺だ」とイスラエルを非難しました。イラン外務省のナセル・カナニ報道官は17日、「この複合的なテロ行為は大量虐殺の一種だ」と声明を出しました。そのうえで、爆発への関与が指摘されているイスラエルに対しては「パレスチナ人を大量虐殺しているだけではなく、