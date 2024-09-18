神奈川県警本部神奈川県警捜査１課と伊勢佐木署は１８日、住居侵入と強盗予備の疑いで、東京都北区の男子高校生（１８）とさいたま市南区の男子大学生（１９）を逮捕した。逮捕容疑は、共犯者らと共謀して４月１９日午後９時３５分ごろから同１１時半ごろまでの間、バールなどを持って横浜市中区のマンションに侵入し、非常階段などで待機して強盗の機会をうかがった、としている。同課によると、高校生は「分からない」、大