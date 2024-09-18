■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 141.88／141.89 1.1129／1.1130 157.93／157.94 ＮＹ午後５時 142.40／142.42 1.1113／1.1114 158.24／158.29 午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べてドル安／円高