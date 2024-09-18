18日、浦和競馬場で行われた第35回オーバルスプリント(3歳上・JpnIII・ダ1400m・1着賞金3000万円)は、中団から脚を伸ばした矢野貴之騎手騎乗の5番人気スマイルウィ(牡7、船橋・張田京厩舎)が、4角後方2番手から脚を伸ばした1番人気スレイマン(牡6、栗東・池添学厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分26秒5(良)。 さらにクビ差の3着に4番人気サンライズホーク(セ5、栗東・牧浦充徳厩舎)が入った。なお