「ウマ娘」の藤田晋オーナーが所有するゴージョニーゴー(牡3、栗東・四位洋文厩舎)が、神戸新聞杯(3歳牡牝・GII・芝2200ｍ)で重賞に初挑戦する。 ゴージョニーゴーは父キズナ、母サボールアトリウンフォ、母の父Dance Brightlyの血統。母はチリのG1勝ち馬。半兄のレッドバリエンテは現役のオープン馬で、今年の大阪-ハンブルクCを制している。22年のセレクトセ&