【モデルプレス＝2024/09/18】日本一の新入生を決めるミスコン「FRESH CAMPUS CONTEST 2024」（通称：フレキャン）にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は、明治大学の小田江梨花（おだ・えりか）さんをピックアップする。【写真】今年度のお台場で一番輝いた美女＆イケメン大学生◆「FRESH CAMPUS CONTEST」とは？「FRESH CAMPUS CONTEST」は、今年で15年目を迎える大学・