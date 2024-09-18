栃木県鹿沼市に、関東地方では初となるスノーピークの直営キャンプ場「スノーピーク鹿沼キャンプフィールド＆スパ」があります。今回、1泊2日のキャンプ体験をしてきました。   「スノーピーク鹿沼キャンプフィールド＆スパ」とは？ まずは「スノーピーク鹿沼キャンプフィールド＆スパ」（以下、鹿沼CF）がどんなキャンプ場なのかを紹介します。   関東初で唯一のスノーピーク直営キャンプフィールド 鹿沼CFは、関東地