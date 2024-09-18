10代女性の大半がSNSは「なくてはならない」もの――。NTTドコモの研究機関、モバイル社会研究所（東京都千代田区）が2024年9月5日に発表した調査「10代女性SNS利用者の約9割が『SNSが使えなくなると困る』」という調査でわかった。自己実現や人生観にまで影響する、深い存在になっているという。それって、スマホ依存ではないのか。調査担当者に聞いた。利用者多い「LINE」をあえて外した調査結果モバイル社会研究所の調査（2024