人気アイドルグループ「Devil ANTHEM.」メンバー、水野瞳が１１月２６日にファースト写真集（タイトル未定、扶桑社）を発売する。 【写真】Devil ANTHEM.の印象とは異なる水野瞳の魅力解放 ２０２３年春に初水着グラビアに挑戦して以降、各誌のグラビアを飾り、話題を集める水野瞳が、奄美大島で２０歳最後の夏休みを満喫。澄み渡る海、白い砂浜、夕焼けBBQ…元気いっぱいの水着に、しっぽり浴衣、さらに