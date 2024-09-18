中国の中秋節連休、宅配便取扱件数２７億件超浙江省温州総合保税区にある京東集団の倉庫で宅配便の配送作業を行う従業員。（温州＝新華社配信/劉吉利）【新華社北京9月18日】中国国家郵政局は18日、全国の郵政業が中秋節連休期間（9月15〜17日）に取り扱った宅配便・小包の件数が27億14万件だったと発表した。集荷件数は13億700万件、前年同期に比べ1日当たり35.4％増加した。配達件数は45.7％増の14億700万件となった。