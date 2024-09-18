YouTube『令和の虎チャンネル』などで知られる実業家の岩井良明さんが15日に死去した。享年65。岩井さんが代表取締役会長を務めていたMONOLITH japanが18日、公式サイトで発表した。【報告全文あり】“令和の虎”岩井良明氏、肺がんを告白同社は、取締役社長・鈴木康一氏名義で文書を発表。「弊社代表取締役会長 岩井良明儀 かねてより病気療養中のところ去る令和6年9月15日享年65にて永眠いたしました」と報告した。続けて