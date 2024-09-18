慌ただしい日々に、体も心も少し疲れたなと感じた時におすすめしたいのが、Netflixでも映像化された話題作のコミカライズ『余命一年と宣告された僕が、余命半年の君と出会った話』（沖野れん：漫画、森田碧：原作/KADOKAWA）だ。切なくも美しい物語から得られる感動は、あなたの心を癒してくれるだろう。【漫画】本編を読む高校生の早坂秋人（はやさかあきと）は心臓病で余命一年と宣告される。絶望で投げやりになっていた秋人