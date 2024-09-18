アイドルグループ「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の菊池風磨がスポーツ番組ＭＣに初挑戦する、カンテレ制作のフジ系全国ネット番組「菊池風磨のスポーツキングダム」が２２日午後４時５分から放送され、プロ野球・阪神の猛者ＯＢが魔球攻略に挑む。“ありえない対決”の３番勝負の勝ち負けをパネラーが予想するスポーツバラエティー。野球漫画「ＭＡＪＯＲ」で描かれた魔球「ジャイロボール」を、公立小松大学（石川県）の酒井忍教授が約