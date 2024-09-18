19日放送の読売テレビ・日本テレビ系『ダウンタウンDX』（毎週木曜後10：00）では、「仲良し2ショット芸能人大集合」と題し、仲良し芸能人がコンビでスタジオに集結する。互いに「空気のような存在」と言うほど、仲が良いフェンシング五輪メダリストの加納虹輝＆古俣聖が登場する。【番組カット】永瀬廉＆オズワルド伊藤が仲良くピース浜田が「パリ五輪の選手村の宿舎ってどんな感じやったんですか？」と質問すれば、加納は