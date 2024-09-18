知人の男性記者に繰り返しメッセージを送ったとして、警視庁ストーカー規制法違反容疑で逮捕された日本経済新聞社の女性記者（３３）について、東京地検は１８日、不起訴とした。日本経済新聞社広報室は取材に「事実関係を確認し、厳正に対処する」とコメントした。