「中日−阪神」（１８日、バンテリンドーム）阪神の森下翔太外野手が三回に痛恨の走塁死を犯してしまった。２死から自ら四球を選んで出塁した森下。続く大山もフルカウントからしっかりとボールを見極めて四球を選び、好機を拡大した。だが佐藤輝の打席で二塁から第２リードを広くとっていた森下。捕手・加藤匠からの牽制球でタッチアウトになり、敵地の阪神ファンからは大きなタメ息が漏れた。ワンヒットでホームへという