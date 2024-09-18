政治家との密接な関係が明るみに出た世界平和統一家庭連合（旧統一教会）による被害の救済に当たる全国霊感商法対策弁護士連絡会（全国弁連）は18日、自民党総裁選候補者9人への教団に関するアンケート結果を公表した。9人全員が質問に答えなかった。旧統一教会問題と裏金事件で暗転、「聞く力」不発岸田首相退陣小泉進次郎元環境相の選対本部からは18日、「党からの通達により回答を見送る」と文書で連絡があった。総裁選選