バレーボール女子元日本代表の栗原恵さん（４０）が１８日、自身のＳＮＳで結婚と妊娠したことを発表した。お相手はモデル兼フォトグラファーのＫｏｕｋｉ＝大越光貴＝さん。オフショルダーのウエディングドレスを着た栗原さんがタキシードのＫｏｕｋｉと見つめ合う写真とともに報告した。Ｋｏｕｋｉも自身のＳＮＳでモノクロの美しい写真などを添え、報告した。【栗原さんのインスタグラム全文】この度、兼ねてよりお付き合いし