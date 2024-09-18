俳優・高橋克典（59）が17日、ブログを更新し、愛犬の死を明かした。この記事の写真を見る「虹の橋」のタイトルで、「今日は昼から仕事ということで、久々によく眠り。息子も昨日までの高校の文化祭の代休で。出発時間の寸前に、イザベルさん、旅立ちました」と報告。「家族全員でその瞬間を看取ることができました。昨日の山場が終わるのを待ってくれたかのように。静かに、眠るように。いい子でした」と続け、「虹の橋のあたりで