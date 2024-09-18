無敗の格闘家でプロボクシングWBA、WBC世界バンタム級3位の那須川天心（26＝帝拳）が、timelesz菊池風磨（29）がスポーツ番組初MCを務めるフジテレビ系「菊池風磨のスポーツキングダム」（22日午後4時5分＝カンテレ制作）に出演。アスリートの新境地を披露する。「夢や感動を与えたい」と公言する那須川は、映画界のアクションスター、ジャッキー・チェンのスゴ技作品に登場する奇想天外な特訓や、華麗なアクションシーンに挑戦す