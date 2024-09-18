パリ五輪バレーボール日本代表で、SVリーグ大阪ブルテオン（旧パナソニックパンサーズ）西田有志（24）が、timelesz菊池風磨（29）がスポーツ番組初MCを務めるフジテレビ系「菊池風磨のスポーツキングダム」（22日午後4時5分＝カンテレ制作）に出演する。番組では「こんな勝負見たことない！」と思わず叫んでしまう“ありえない対決”が続々登場。菊地、平成ノブシコブシ吉村崇、里崎智也氏、ゆうちゃみ、パリ五輪男子81キロ級金メ