日刊スポーツ評論家の鳥谷敬氏（43）は、timelesz菊池風磨（29）がスポーツ番組初MCを務めるフジテレビ系「菊池風磨のスポーツキングダム」（22日午後4時5分＝カンテレ制作）に出演。“魔球”攻略に挑戦する。番組では「こんな勝負見たことない！」と思わず叫んでしまう“ありえない対決”が続々登場する。鳥谷氏は”ミスタータイガース”こと掛布雅之氏が監督として招集した掛布レジェンド軍に糸井嘉男氏、西岡剛氏と参加。公立小