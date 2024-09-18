仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『お女優の行きつけを休日に堪能するルーティン撮ったけどいつも通り途中で動画ぶっちしそうになって草とりま爆食しすぎて絶対太ったけど別にいいや生きてるから』の動画を投稿。10歳の息子と妹と共に訪れた、“大大大好き”なおすすめの飲食店を紹介してくれる場面がありました！【関連記事】SNSでもバズり中！仲里依紗『ユニクロ』カップ付きトップスを絶賛「絶対使いやすい」動画内で
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