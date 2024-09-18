ローマは、クラブを象徴するレジェンドであり、監督のダニエレ・デ・ロッシを解任することを発表した。クラブの公式サイトで伝えている。デ・ロッシは、現フェネルバフチェ監督のジョゼ・モウリーニョが退任した後、今年1月よりローマの監督に就任し、昨シーズンはチームをリーグ戦で6位、ヨーロッパリーグでは準決勝まで導いていた。6月には、2027年までの契約延長にサインしたばかりだったが、今シーズンの成績は、4試合で3分1敗