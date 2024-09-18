17日、新フォーマットとなったチャンピオンズリーグのリーグフェーズ開幕。昨季は惜しくも準決勝で敗退したバイエルン・ミュンヘンは初戦にクロアチア王者のディナモ・ザグレブと対戦。試合は9-2とバイエルンが歴史的な勝利を収めた。この試合で最も印象的な活躍を見せたのが、イングランド代表FWハリー・ケイン。同選手は前半19分にPKでこの日最初の得点を奪うと、後半12分にも得点。続く後半28分、33分と立て続けにPKを決め、1試