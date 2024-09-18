SHE’Sが、本日9月18日20時に新曲「Cloud 9」を題材とした短編映画をプレミア公開する。 （関連：【映像あり】SHE’S、同名楽曲を題材とした短編映画『Cloud 9』） 同楽曲は、本日リリースされた1年4カ月ぶりとなる7thオリジナルアルバム『Memories』のリード曲。SHE’Sの真骨頂ともいえるピアノの旋律が印象的で、人と人が触れ合い、恋愛を超えた“愛情”に接したときのじんわりと募っていく温かみを感じられる