大相撲秋場所11日目、関脇・大の里は前頭四枚目の琴勝峰との一番に勝ち全勝を守りました。大の里は、一気の出足で琴勝峰を押します。土俵際の引き技に体が倒れますが軍配は大の里に。物言いがつく一番でしたが、琴勝峰の足が先に出ていたため大の里が勝利しました。これで土つかずの11連勝。優勝争いもリードした状態で場所の終盤へと向かいます。