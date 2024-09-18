道央自動車道で９月１４日、高速バスが炎上した火事で、北海道運輸局は１８日、バスを運行する北海道中央バスに立ち入り監査に入りました。（鷲見記者）「立ち入り監査を終えた運輸局職員が中央バスの北営業所から出てきました。」午前１０時に北海道運輸局が立ち入り監査に入ったのは、北海道中央バス・札幌北営業所です。道央道で今月１４日、高速バスが炎上した火事で、出火当時バスには乗客１２人と運転手１人が乗っていました