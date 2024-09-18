鹿児島市与次郎の鹿児島サンロイヤルホテルが移転を希望している鹿児島港本港区の住吉町15番街区について県議会で議論が始まりました。塩田知事は18日の県議会でホテルなどへの利活用が認められた場合、公平性を担保するため事業者を公募する考えを示しました。鹿児島市与次郎の鹿児島サンロイヤルホテルは老朽化などのため、県が所有する鹿児島港本港区の住吉町15番街区へ移転することを目指しています。住吉町15番街区は県が