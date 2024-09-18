創立130周年を迎えた鹿児島商業高校で、男女共学になってから初めての体育祭が行われました。熱中症対策で初めて屋内で開かれるなど、「初めてづくし」の体育祭となりました。創立130周年を迎えた鹿児島商業高校。男女共学になって初めての体育祭が、18日、西原商会アリーナで開かれました。熱中症対策のため、初の屋内での開催となるなど、まさに「初めてづくし」です。対抗リレーや倒立競争、綱引きなど、白熱